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Перші результати Р2Р-кредитування: онлайн-кредити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:41
Пропонуємо до обговорення:
У всьому світі P2P-кредитування — це великий дієвий фінансовий інструмент із величезним потенціалом. Рік від року цей сегмент ринку зростає стрімкими темпами, і, з огляду на паралельно зростаючий до нього інтерес, тільки прискорюватиметься.
Дивися повний текст Перші результати Р2Р-кредитування: онлайн-кредити на карту та інвестування в мікропозики
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R2
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:41
Любителям рулетки должно понравиться. При "инвестировании" деньги будут возвращаться с вероятностью менее 50%, так как этот FinHub за возврат не отвечает. Похоже, что они даже на коллекторов тратиться не собираются, потому как все убытки ложатся на доверчивых "буратин".
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centaur
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Додано: Сер 16 тра, 2018 15:47
Зайдите на сайт - офигеете :))))
инвестор, отдав 10.000 грн на 1 год, получит обратно 13.360 грн
заемщик, заняв 10.000 грн на год, отдаст за год 15.912 грн (вообще-то это почти 60% годовых!!!)
и еще 2.552 грн, что составляет неслабые такие 25%, осядет в финхабе.
хааааааароооооший старапчик :))))))
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simpson_ukrainian
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:27
Кто и как гарантирует возврат денег,если заемщик перестанет платить?
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noxfox70
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:42
p2p не предусматривает гарантий инвестиций, так работает эта бизнес-модель. Инвесторы диверсифицируют риски с помощью лотов.
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Investguru
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:46
centaur написав:
Любителям рулетки должно понравиться. При "инвестировании" деньги будут возвращаться с вероятностью менее 50%, так как этот FinHub за возврат не отвечает. Похоже, что они даже на коллекторов тратиться не собираются, потому как все убытки ложатся на доверчивых "буратин".
Зашёл, глянул, прогнозный риск 7.5%-15%, где Вы увидели 50%?
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Investguru
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:53
simpson_ukrainian написав:
Зайдите на сайт - офигеете
)))
инвестор, отдав 10.000 грн на 1 год, получит обратно 13.360 грн
заемщик, заняв 10.000 грн на год, отдаст за год 15.912 грн (вообще-то это почти 60% годовых!!!)
и еще 2.552 грн, что составляет неслабые такие 25%, осядет в финхабе.
хааааааароооооший старапчик
)))))
Если вдуматься, то все не так смешно. В случае р2р нужно помимо привлечения и верификации заёмщиков, привлекать и инвесторов. Стоимость привлечения пользователей из сети нынче дорогое занятие, так что не такие они и «не слабые».
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Додано: Сер 16 тра, 2018 21:36
Почему ищем минусы и негатив?
Ребята сделали классную платформу, отличная альтернатива и депозитам и крипто-форексам (или дополнение). Заемщику - деньги на карту, инвестору - инвест заработок!
Заемщику - дешевле, чем у других, инвестору - интересная альтернатива.
Лично мне понравилось, все качественно, и глубоко продумано, интересный блог у них почитал, почерпнул всякие интересные мысли о кредитовании, о которых раньше и не задумывался - дефолты, верификация, длинные/короткие кредиты
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truster01
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:10
Investguru написав:
Зашёл, глянул, прогнозный риск 7.5%-15%, где Вы увидели 50%?
Как Вы посчитали прогнозный риск? Свои 50% я просчитал просто: всего два варианта - или отдадут, или нет. Их вероятность одинакова (для меня), так как мне неизвестны многие факторы. Хотел бы я увидеть реальные проценты невозврата у данной компании, но кто же их рассекретит.
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centaur
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