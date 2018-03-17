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Перші результати Р2Р-кредитування:
онлайн-кредити на...

Перші результати Р2Р-кредитування: онлайн-кредити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:31

А надо ли после этого вашего финхаба платить налоги, это ндфл?
SiViG
 
Повідомлень: 3
З нами з: 08.08.17
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