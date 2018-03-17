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Перші результати Р2Р-кредитування: онлайн-кредити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:31
А надо ли после этого вашего финхаба платить налоги, это ндфл?
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SiViG
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