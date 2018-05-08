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Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:02
Пропонуємо до обговорення:
Лоу-кост Wizz Air увечері 15 травня вперше виконав рейс на своєму найбільшому літаку Airbus A321 в Україну.
Дивися повний текст Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму найбільшому літаку
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Додано: Сер 16 тра, 2018 15:03
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