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Wizz Air вперше виконав
рейс в Україну на своєму...

Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:02

Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму...

Пропонуємо до обговорення:
Лоу-кост Wizz Air увечері 15 травня вперше виконав рейс на своєму найбільшому літаку Airbus A321 в Україну.

Дивися повний текст Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму найбільшому літаку.
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:03

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