Лоу-кост Wizz Air увечері 15 травня вперше виконав рейс на своєму найбільшому літаку Airbus A321 в Україну.
Дивися повний текст Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму найбільшому літаку.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 15:02
Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму найбільшому літаку.
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:08
никакой секретности, а чистая экономика - многие европейские аэропорты не дают разрешения на рейсы со взлётом или посадкой с 01:00 до 05:00, а в Украине рады любым рейсам...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:28
Додано: Нед 20 тра, 2018 07:40
Вы не учитываете время полёта !
Расстояние Лондон - Львов по карте, примерно 1800 км, это 3-3.5 часа лететь, т.е. если вылететь из Лондона в полночь, то вернуться можно как-раз, под утро, часиков в 7-8.
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