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Wizz Air вперше виконав
рейс в Україну на своєму...

Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:02

Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму...

Пропонуємо до обговорення:
Лоу-кост Wizz Air увечері 15 травня вперше виконав рейс на своєму найбільшому літаку Airbus A321 в Україну.

Дивися повний текст Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму найбільшому літаку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:03

секретный рейс. ночью
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:08

  sal написав:секретный рейс. ночью

никакой секретности, а чистая экономика - многие европейские аэропорты не дают разрешения на рейсы со взлётом или посадкой с 01:00 до 05:00, а в Украине рады любым рейсам...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:28

  Тракторист написав:
  sal написав:секретный рейс. ночью

никакой секретности, а чистая экономика - многие европейские аэропорты не дают разрешения на рейсы со взлётом или посадкой с 01:00 до 05:00, а в Украине рады любым рейсам...

Видимо, в Лондоне тоже рады.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 07:40

  Gastarbaiter написав:
  Тракторист написав:
  sal написав:секретный рейс. ночью

никакой секретности, а чистая экономика - многие европейские аэропорты не дают разрешения на рейсы со взлётом или посадкой с 01:00 до 05:00, а в Украине рады любым рейсам...

Видимо, в Лондоне тоже рады.

Вы не учитываете время полёта !

Расстояние Лондон - Львов по карте, примерно 1800 км, это 3-3.5 часа лететь, т.е. если вылететь из Лондона в полночь, то вернуться можно как-раз, под утро, часиков в 7-8.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:44

  Тракторист написав:
  sal написав:секретный рейс. ночью

никакой секретности, а чистая экономика - многие европейские аэропорты не дают разрешения на рейсы со взлётом или посадкой с 01:00 до 05:00, а в Украине рады любым рейсам...

Ну трактором оно спокойней!Зображення
sergnemo68
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