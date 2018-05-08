Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму...
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Додано: Сер 16 тра, 2018 15:02
Пропонуємо до обговорення:
Лоу-кост Wizz Air увечері 15 травня вперше виконав рейс на своєму найбільшому літаку Airbus A321 в Україну.
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Wizz Air вперше виконав рейс в Україну на своєму найбільшому літаку
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R2
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Додано: Сер 16 тра, 2018 15:03
секретный рейс. ночью
sal
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:08
sal написав:
секретный рейс. ночью
никакой секретности, а чистая экономика - многие европейские аэропорты не дают разрешения на рейсы со взлётом или посадкой с 01:00 до 05:00, а в Украине рады любым рейсам...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:28
Тракторист написав: sal написав:
секретный рейс. ночью
никакой секретности, а чистая экономика - многие европейские аэропорты не дают разрешения на рейсы со взлётом или посадкой с 01:00 до 05:00, а в Украине рады любым рейсам...
Видимо, в Лондоне тоже рады.
Gastarbaiter
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Додано: Нед 20 тра, 2018 07:40
Gastarbaiter написав: Тракторист написав: sal написав:
секретный рейс. ночью
никакой секретности, а чистая экономика - многие европейские аэропорты не дают разрешения на рейсы со взлётом или посадкой с 01:00 до 05:00, а в Украине рады любым рейсам...
Видимо, в Лондоне тоже рады.
Вы не учитываете время полёта !
Расстояние Лондон - Львов по карте, примерно 1800 км, это 3-3.5 часа лететь, т.е. если вылететь из Лондона в полночь, то вернуться можно как-раз, под утро, часиков в 7-8.
LutsMan
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Додано: Нед 20 тра, 2018 22:51
sergnemo68 написав: Тракторист написав: sal написав:
секретный рейс. ночью
никакой секретности, а чистая экономика - многие европейские аэропорты не дают разрешения на рейсы со взлётом или посадкой с 01:00 до 05:00, а в Украине рады любым рейсам...
Ну трактором оно спокойней!
вот только в Хитроу Wizz Air не летает...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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