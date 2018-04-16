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Велика приватизація: стало
відомо, що продадуть першим

Велика приватизація: стало відомо, що продадуть першим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:37

Велика приватизація: стало відомо, що продадуть першим

Пропонуємо до обговорення:
"Центренерго може стати першим прецедентом, за яким підуть усі інші об'єкти", – сказав Нефьодов.

Дивися повний текст Велика приватизація: стало відомо, що продадуть першим.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:37

Опять простые люди за бортом, а я бы прикупил акций...
anton_gms
 
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