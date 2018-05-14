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Браконьєри за останні 10 років
вивезли з України диких...

Браконьєри за останні 10 років вивезли з України диких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:28

Браконьєри за останні 10 років вивезли з України диких...

Пропонуємо до обговорення:
Браконьєри з арабських країн за останні 10 років вивезли з України близько півмільйона диких співочих птахів - щигликів, синичок, чечіток, снігурів і чіжів - на загальну суму $2,5 млн.

Дивися повний текст Браконьєри за останні 10 років вивезли з України диких птахів на $2,5 мільйона.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:28

Прочитал статью и тут понятно, что все владеют информацией о кол-ве, суммах, кто зачем и куда.
Вопрос: какого, в таком случае, не предпринимаются попытки это остановить а доводится информация все в виде официальной статистики? За 10 лет все закрывали глаза? Так посадите тех, кто закрывал и тех кто это делал! И это касается не только этого вопроса... знать знаем, но ничего не делаем.
magneet
 
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