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Київське метро відмовиться від
жетонів, але тарифи тут...

Київське метро відмовиться від жетонів, але тарифи тут...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:41

Київське метро відмовиться від жетонів, але тарифи тут...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі КП «Київський метрополітен».

Дивися повний текст Київське метро відмовиться від жетонів, але тарифи тут ні до чого.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:41

С картой львовянина не покатаешься. Дискриминация как по половому так и городскому признаку. Есть повод посудиться.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:27

  Ratatui написав:С картой львовянина не покатаешься. Дискриминация как по половому так и городскому признаку. Есть повод посудиться.

Это только один из способов -- дискриминацию вряд ли доказать удастся...
_hunter
 
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