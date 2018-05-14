Про це повідомили в прес-службі КП «Київський метрополітен».
Дивися повний текст Київське метро відмовиться від жетонів, але тарифи тут ні до чого.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:41
Київське метро відмовиться від жетонів, але тарифи тут...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київське метро відмовиться від жетонів, але тарифи тут ні до чого.
Додано: Сер 16 тра, 2018 16:41
С картой львовянина не покатаешься. Дискриминация как по половому так и городскому признаку. Есть повод посудиться.
Додано: Сер 16 тра, 2018 17:27
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