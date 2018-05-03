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Стало відомо, коли компанії
IKEA і H&M вийдуть на...

Стало відомо, коли компанії IKEA і H&M вийдуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:09

Стало відомо, коли компанії IKEA і H&M вийдуть на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Дивися повний текст Стало відомо, коли компанії IKEA і H&M вийдуть на український ринок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 18:09

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