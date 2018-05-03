Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Дивися повний текст Стало відомо, коли компанії IKEA і H&M вийдуть на український ринок.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 18:09
Стало відомо, коли компанії IKEA і H&M вийдуть на...
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Дивися повний текст Стало відомо, коли компанії IKEA і H&M вийдуть на український ринок.
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