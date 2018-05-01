Влітку з Києва в Одесу поїде ще один Інтерсіті

Додано: Сер 16 тра, 2018 19:11

если бы между Киевом и Одессой была бы нормальная автомобильная дорога, то на машине получалось бы быстрей...

«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев