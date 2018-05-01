Поїзд курсуватиме щоденно з 15 червня по 2 вересня.
Дивися повний текст Влітку з Києва в Одесу поїде ще один Інтерсіті.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 19:11
Влітку з Києва в Одесу поїде ще один Інтерсіті
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Дивися повний текст Влітку з Києва в Одесу поїде ще один Інтерсіті.
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:11
если бы между Киевом и Одессой была бы нормальная автомобильная дорога, то на машине получалось бы быстрей...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:27
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:35
с 2013 трассу ремонтируют и на большой протяжённости её ехать быстрее 50-60 км/ч просто невозможно или опасно...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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