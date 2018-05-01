RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Влітку з Києва в Одесу
поїде ще один Інтерсіті

Влітку з Києва в Одесу поїде ще один Інтерсіті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:11

Влітку з Києва в Одесу поїде ще один Інтерсіті

Пропонуємо до обговорення:
Поїзд курсуватиме щоденно з 15 червня по 2 вересня.

Дивися повний текст Влітку з Києва в Одесу поїде ще один Інтерсіті.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81956
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:11

если бы между Киевом и Одессой была бы нормальная автомобильная дорога, то на машине получалось бы быстрей...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 06.08.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:27

  Тракторист написав:если бы между Киевом и Одессой была бы нормальная автомобильная дорога, то на машине получалось бы быстрей...

Я не знаю как надо ехать чтоб получилось медленнее.
Вместо поездов могли бы какого-то лоукостера заманить в Жулианы на внутренние рейсы.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:35

  ssnet написав:
  Тракторист написав:если бы между Киевом и Одессой была бы нормальная автомобильная дорога, то на машине получалось бы быстрей...

Я не знаю как надо ехать чтоб получилось медленнее.
Вместо поездов могли бы какого-то лоукостера заманить в Жулианы на внутренние рейсы.

с 2013 трассу ремонтируют и на большой протяжённости её ехать быстрее 50-60 км/ч просто невозможно или опасно...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 06.08.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investguru, SuperNeo і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін збільшив оклад мера Києва
R2 » Чет 10 тра, 2018 15:17
2 87
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 10:10
dmitry_pasmore
Пільговики не отримають одноразову допомогу до Дня Києва...
R2 » Вів 08 тра, 2018 08:22
2 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 10:44
makishin60
Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в...
R2 » Вів 01 тра, 2018 16:35
3 308
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 21:18
antonivs3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.