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Продажі будматеріалів на початку року скоротилися по...
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:02
Пропонуємо до обговорення:
Продажі будівельних матеріалів за перші місяці 2018 року скоротилися по всіх позиціях, повідомив президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів (ВСПС) Іван Салій на виставці WorldBuild Kyiv-2018 в середу.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 20:02
и даже теплые кредиты не спасают :)?
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Додано: Сер 16 тра, 2018 21:27
ишь куда замахнулся... Польша, Германия, пониже планочку, пониже...
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Додано: Сер 16 тра, 2018 22:56
Что не удивительно, может цены пора под среднюю зарплату подгонять, раз продаж захотели.
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