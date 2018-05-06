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Продажі будматеріалів на
початку року скоротилися по...

Продажі будматеріалів на початку року скоротилися по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:02

Продажі будматеріалів на початку року скоротилися по...

Пропонуємо до обговорення:
Продажі будівельних матеріалів за перші місяці 2018 року скоротилися по всіх позиціях, повідомив президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів (ВСПС) Іван Салій на виставці WorldBuild Kyiv-2018 в середу.

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ишь куда замахнулся... Польша, Германия, пониже планочку, пониже...
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Что не удивительно, может цены пора под среднюю зарплату подгонять, раз продаж захотели.
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