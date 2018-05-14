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Литва введе квоти
для заробітчан

Литва введе квоти для заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 21:01

Литва введе квоти для заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
Литовський уряд вирішив встановити квоти для іноземних працівників на деякі професії в зв'язку інтенсивним зростанням імміграції з України, заявив віце-канцлер Дейвідас Матульоніс.

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