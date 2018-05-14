Литовський уряд вирішив встановити квоти для іноземних працівників на деякі професії в зв'язку інтенсивним зростанням імміграції з України, заявив віце-канцлер Дейвідас Матульоніс.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 21:01
Литва введе квоти для заробітчан
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Дивися повний текст Литва введе квоти для заробітчан.
Додано: Сер 16 тра, 2018 21:01
Обычно украинский патриот хотел получить безвиз, чтобы любыми способами свалить.
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