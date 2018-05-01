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Кличко пояснив, чому так
істотно подорожчає проїзд

Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:46

Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва запевняє, що підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці - це вимушений захід.

Дивися повний текст Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 06:26

лучше бы Веталек ответил, почему метро столько же, как наземный транс
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 07:12

Поднимут цену на киевпастранс, народ перейдет на маршрутки, пойдут убытки в киевпастранс, уберут частные маршрутки. Льготы нужно снимать.
p_a_l
 
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