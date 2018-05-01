Мер Києва запевняє, що підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці - це вимушений захід.
Дивися повний текст Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 22:46
Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд
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Дивися повний текст Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд.
Додано: Чет 17 тра, 2018 06:26
лучше бы Веталек ответил, почему метро столько же, как наземный транс
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 17 тра, 2018 07:12
Поднимут цену на киевпастранс, народ перейдет на маршрутки, пойдут убытки в киевпастранс, уберут частные маршрутки. Льготы нужно снимать.
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