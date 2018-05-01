Мер Києва запевняє, що підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці - це вимушений захід.
Дивися повний текст Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 22:46
Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд.
Додано: Чет 17 тра, 2018 06:26
лучше бы Веталек ответил, почему метро столько же, как наземный транс
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Додано: Чет 17 тра, 2018 07:12
Поднимут цену на киевпастранс, народ перейдет на маршрутки, пойдут убытки в киевпастранс, уберут частные маршрутки. Льготы нужно снимать.
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:00
летим в Греция - так там 30 евро месячный проездной на все виды транспорта ( Афины). Если по скидке - то за 15 евро можно купить. А Если одноразовый билет - то 1,5 евро. Почему в киевском метро так же не сделать? Проездной 400 грн на месяц на все виды транспорта а одноразовый билет 50 грн на метро. И тогда будет как в других странах. А у нас смысла в проездных вообще нет...
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:11
Re: кличко
А есть уверенность, что этого будет достаточно? для того, чтобы работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться..
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:24
Re: Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд
Это смешная цифра. Если ее достаточно, чтобы повысить зарплаты рядовым сотрудникам хотя бы до 10-12 т/мес - то ОК.
Многие противятся новым ценам, хотя за маршрутку из Бучи/Боярки/Вишневого/Броваров давно платят намного больше и не ноют. Хотя затраты на тех маршрутах ничем не отличаются от внутригородских.
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