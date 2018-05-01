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Кличко пояснив, чому так
істотно подорожчає проїзд

Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:46

Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва запевняє, що підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці - це вимушений захід.

Дивися повний текст Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 06:26

лучше бы Веталек ответил, почему метро столько же, как наземный транс
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 07:12

Поднимут цену на киевпастранс, народ перейдет на маршрутки, пойдут убытки в киевпастранс, уберут частные маршрутки. Льготы нужно снимать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:00

летим в Греция - так там 30 евро месячный проездной на все виды транспорта ( Афины). Если по скидке - то за 15 евро можно купить. А Если одноразовый билет - то 1,5 евро. Почему в киевском метро так же не сделать? Проездной 400 грн на месяц на все виды транспорта а одноразовый билет 50 грн на метро. И тогда будет как в других странах. А у нас смысла в проездных вообще нет...
eu331985
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:11

Re: кличко

А есть уверенность, что этого будет достаточно? для того, чтобы работать, быть безопасным и комфортным, вовремя ремонтироваться и обновляться..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:24

Re: Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд

Это смешная цифра. Если ее достаточно, чтобы повысить зарплаты рядовым сотрудникам хотя бы до 10-12 т/мес - то ОК.
Многие противятся новым ценам, хотя за маршрутку из Бучи/Боярки/Вишневого/Броваров давно платят намного больше и не ноют. Хотя затраты на тех маршрутах ничем не отличаются от внутригородских.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:37

Re: Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд

просто нужно больше золота.
"Служба безопасности Украины разоблачила присвоение более 30 миллионов гривен должностными лицами коммунального предприятия "Киевпастранс".об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Как установлено, чиновники КП заключили ряд сделок с фиктивными предприятиями на приобретение топлива и запчастей.
Несмотря на полную оплату, товары либо не поставлялись, либо поставлялись по значительно завышенной стоимости."
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:47

Какова же себестоимость проезда умышленно замолчал?!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:46

Теперь я буду платить за льготников в транспорте и за "деревянный" менеджмент Киевпастранса.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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