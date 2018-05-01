Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд

Додано: Чет 17 тра, 2018 11:46

Теперь я буду платить за льготников в транспорте и за "деревянный" менеджмент Киевпастранса.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.