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Кличко пояснив, чому так
істотно подорожчає проїзд

Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:44

Re: Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд

Ой...даже не знаю с чего начать.
Мне лично оно по барабану, но с одной стороны приходится признать, что у нас цены на проезд в общественном транспорте и вправду забыли идти вслед за покращенням, а с другой - у меня уже за эти годы сложилось стойкое убеждение, что власть интересуют интересы кого угодно, но не населения. И хотя в данном конкретном случае, поднятие цен мне видится оправданным, но осадочек от того, что бабло будет тупо распилено или направлено нужным людям остается. А даже если будет закупаться, то у кого? У свинарчука? Другана пороховского? Ну вот надо было доводить ситуацию до того, что когда речь идет о каких-либо денежных потоках, то все упирается либо в рАшен, либо в "слепой траст" либо в "торговых" или "деловых" партнеров всем известно кого?
Было время, на Западе, мафиозные семьи переводили свой "бизнес" из криминального в легальные плоскости, но стремились, как и у нас, взять под контроль те или иные финансовые проекты, как правило, коммунального уровня - прокладка дорог, общественный транспорт, строительство и тп. Вот и мне нынешняя власть очень своим поведением напоминает мафиоз. Так что будем теперь пороха называть "Дон Порохоно". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:26

  Moimir написав:Какова же себестоимость проезда умышленно замолчал?!


Он , что знал? Хорошо, что хоть что-то сказал. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:29

  vitaliy0734998884 написав:а я понял в етих дегенератор, ЕВРОПА - это поднятия цен !

Да до европейских.
"За це стояв Майдан!"
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:43

  rjkz написав: И хотя в данном конкретном случае, поднятие цен мне видится оправданным, но осадочек от того, что бабло будет тупо распилено или направлено нужным людям остается


тяжело зрадолюбам на свете живется :) несмотря на приличный материальный статус
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:48

  trololo написав:
  rjkz написав: И хотя в данном конкретном случае, поднятие цен мне видится оправданным, но осадочек от того, что бабло будет тупо распилено или направлено нужным людям остается


тяжело зрадолюбам на свете живется :) несмотря на приличный материальный статус


"Кароший малчик. Такие дети нужны рейху" (с) :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:50

  cannabis_ua написав:Теперь я буду платить за льготников в транспорте и за "деревянный" менеджмент Киевпастранса.

Вы же уже старому менеджменту на ферари помогли собрать https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/1/7125474/
Теперь там "молодая команда 2.0 ". В 30 лет им тоже много надо. Пока только накопилось на пару квартир и БМВ, https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/dve-kva ... 52393.html но после 2х подорожания дело заспорится гораздо быстрее. Может даже на Бугатти накопит 8)
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:56

Re: Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд

  rjkz написав:"Дон Порохоно"

Дон Петро.
Тем более, что они сами так его походу называют
ООО "Петро-Консалтинг"
в начале этого года получило специальное разрешение Госгеонедр на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении (Великоновоселовский район Донецкой области) с запасами 14 млн тонн.
Ранее в СМИ была обнародована информация о якобы связи "Петро-Консалтинг" с народным депутатом Игорем Кононенко, замглавы СНБО Олегом Гладковским, бизнесменом Василием Хмельницким.
Ну а с кем связаны эти "люди" и так всем известно 8)
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