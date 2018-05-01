Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд
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Ой...даже не знаю с чего начать. Мне лично оно по барабану, но с одной стороны приходится признать, что у нас цены на проезд в общественном транспорте и вправду забыли идти вслед за покращенням, а с другой - у меня уже за эти годы сложилось стойкое убеждение, что власть интересуют интересы кого угодно, но не населения. И хотя в данном конкретном случае, поднятие цен мне видится оправданным, но осадочек от того, что бабло будет тупо распилено или направлено нужным людям остается. А даже если будет закупаться, то у кого? У свинарчука? Другана пороховского? Ну вот надо было доводить ситуацию до того, что когда речь идет о каких-либо денежных потоках, то все упирается либо в рАшен, либо в "слепой траст" либо в "торговых" или "деловых" партнеров всем известно кого? Было время, на Западе, мафиозные семьи переводили свой "бизнес" из криминального в легальные плоскости, но стремились, как и у нас, взять под контроль те или иные финансовые проекты, как правило, коммунального уровня - прокладка дорог, общественный транспорт, строительство и тп. Вот и мне нынешняя власть очень своим поведением напоминает мафиоз. Так что будем теперь пороха называть "Дон Порохоно".
vitaliy0734998884 написав:а я понял в етих дегенератор, ЕВРОПА - это поднятия цен !
Да до европейских. "За це стояв Майдан!"
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Дон Петро. Тем более, что они сами так его походу называют ООО "Петро-Консалтинг" в начале этого года получило специальное разрешение Госгеонедр на добычу литиевых руд на Шевченковском месторождении (Великоновоселовский район Донецкой области) с запасами 14 млн тонн. Ранее в СМИ была обнародована информация о якобы связи "Петро-Консалтинг" с народным депутатом Игорем Кононенко, замглавы СНБО Олегом Гладковским, бизнесменом Василием Хмельницким. Ну а с кем связаны эти "люди" и так всем известно