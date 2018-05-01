Кличко пояснив, чому так істотно подорожчає проїзд

Додано: Чет 17 тра, 2018 16:44

Ой...даже не знаю с чего начать.Мне лично оно по барабану, но с одной стороны приходится признать, что у нас цены на проезд в общественном транспорте и вправду забыли идти вслед за покращенням, а с другой - у меня уже за эти годы сложилось стойкое убеждение, что власть интересуют интересы кого угодно, но не населения. И хотя в данном конкретном случае, поднятие цен мне видится оправданным, но осадочек от того, что бабло будет тупо распилено или направлено нужным людям остается. А даже если будет закупаться, то у кого? У свинарчука? Другана пороховского? Ну вот надо было доводить ситуацию до того, что когда речь идет о каких-либо денежных потоках, то все упирается либо в рАшен, либо в "слепой траст" либо в "торговых" или "деловых" партнеров всем известно кого?Было время, на Западе, мафиозные семьи переводили свой "бизнес" из криминального в легальные плоскости, но стремились, как и у нас, взять под контроль те или иные финансовые проекты, как правило, коммунального уровня - прокладка дорог, общественный транспорт, строительство и тп. Вот и мне нынешняя власть очень своим поведением напоминает мафиоз. Так что будем теперь пороха называть "Дон Порохоно".