RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайці випустили перший у
світі смартфон з 1 Тб...

Китайці випустили перший у світі смартфон з 1 Тб...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:51

Китайці випустили перший у світі смартфон з 1 Тб...

Пропонуємо до обговорення:
Смартфон укладений в корпус зі скляними панелями і алюмінієвим профілем.

Дивися повний текст Китайці випустили перший у світі смартфон з 1 Тб внутрішньої пам'яті.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81958
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 22:51

маловато будет
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 07.08.17
Подякував: 571 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китай анонсував поставки найбільшого в світі літака-амфібії
R2 » Пон 14 тра, 2018 15:05
2 103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 15:53
sal
У світі з'явиться новий сорт нафти
R2 » Суб 12 тра, 2018 09:09
4 323
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 тра, 2018 22:50
cisukr
Китайці зібрали Крузак «для бідних»
R2 » Суб 12 тра, 2018 07:38
8 429
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 тра, 2018 20:02
барабашов

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.