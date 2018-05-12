Смартфон укладений в корпус зі скляними панелями і алюмінієвим профілем.
Дивися повний текст Китайці випустили перший у світі смартфон з 1 Тб внутрішньої пам'яті.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 22:51
Китайці випустили перший у світі смартфон з 1 Тб...
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Дивися повний текст Китайці випустили перший у світі смартфон з 1 Тб внутрішньої пам'яті.
Додано: Сер 16 тра, 2018 22:51
маловато будет
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