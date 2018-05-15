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В Україні представили новий
військовий бронеавтомобіль

В Україні представили новий військовий бронеавтомобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:35

В Україні представили новий військовий бронеавтомобіль

Пропонуємо до обговорення:
Українська військова промисловість продовжує активно розвиватися. Сьогодні керівництву силових структур і громадськості був представлений новий бронеавтомобіль вітчизняного виробництва.

Дивися повний текст В Україні представили новий військовий бронеавтомобіль.
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Не для всу,а для нацгвардії.Все для людей.
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