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В Україні представили новий військовий бронеавтомобіль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:35
Пропонуємо до обговорення:
Українська військова промисловість продовжує активно розвиватися. Сьогодні керівництву силових структур і громадськості був представлений новий бронеавтомобіль вітчизняного виробництва.
Дивися повний текст В Україні представили новий військовий бронеавтомобіль
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Додано: Чет 17 тра, 2018 08:36
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