Нафта вже отримала підтримку від зниження видобутку ОПЕК і геополітичних ризиків.
Дивися повний текст Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі революції в судноплавстві.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:12
Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі революції в судноплавстві.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:13
повышательное воздействие (с)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:14
к 2020 году Маск построит электрические суда, нефть будет по 20 и Кремлю кирдык
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
|