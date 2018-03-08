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Morgan Stanley чекає нафту
по $90 за барель на тлі...

Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:12

Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі...

Пропонуємо до обговорення:
Нафта вже отримала підтримку від зниження видобутку ОПЕК і геополітичних ризиків.

Дивися повний текст Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі революції в судноплавстві.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:13

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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:14

к 2020 году Маск построит электрические суда, нефть будет по 20 и Кремлю кирдык
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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