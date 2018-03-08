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Morgan Stanley чекає нафту
по $90 за барель на тлі...

Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:12

Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі...

Пропонуємо до обговорення:
Нафта вже отримала підтримку від зниження видобутку ОПЕК і геополітичних ризиків.

Дивися повний текст Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі революції в судноплавстві.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:13

повышательное воздействие (с)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:14

к 2020 году Маск построит электрические суда, нефть будет по 20 и Кремлю кирдык
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:05

  antonivs3 написав:к 2020 году Маск построит электрические суда, нефть будет по 20 и Кремлю кирдык

Как бы Маску кирдык не пришёл с его электрическими автомобилями.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:35

mikola963 от кровавой гебни путяры всего можна ожидать
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:20

А пока
Нефть Brent 79,77
https://ru.investing.com/equities/sberbank_rts
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:24

  antonivs3 написав:mikola963 от кровавой гебни путяры всего можна ожидать

Тут не расейская гебня виновата, а маоисткие коммуняки: не хотят подлые столько редкоземельных металлов добывать, чтобы и Маску хватило, и для Лифов было достаточно, и еще для всякой-разной мелочи - типа Даймлеров, Баварских моторов всяких, четырежды окольцованных...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:16

Эти прогнозы важны для выработки правильных решений, а не для шапкозакидательства. Например вопрос первый как ответит украинская экономика на возможный рост цен на энергоносители в течении двух лет? Закрытием части производств и сокращением рабочих мест, или успешной модернизацией производства? Если успешной модернизацией, то все в порядке. А если вся надежда на Маска, то будет очередной поток трудовых ресурсов во все стороны. Для СНГ газ по 170 например. То же выход.
nik1
 
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