Нафта вже отримала підтримку від зниження видобутку ОПЕК і геополітичних ризиків.
Дивися повний текст Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі революції в судноплавстві.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:12
Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі революції в судноплавстві.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:13
повышательное воздействие (с)
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:14
к 2020 году Маск построит электрические суда, нефть будет по 20 и Кремлю кирдык
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:05
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:35
mikola963 от кровавой гебни путяры всего можна ожидать
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:20
А пока
Нефть Brent 79,77
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:24
Тут не расейская гебня виновата, а маоисткие коммуняки: не хотят подлые столько редкоземельных металлов добывать, чтобы и Маску хватило, и для Лифов было достаточно, и еще для всякой-разной мелочи - типа Даймлеров, Баварских моторов всяких, четырежды окольцованных...
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:16
Эти прогнозы важны для выработки правильных решений, а не для шапкозакидательства. Например вопрос первый как ответит украинская экономика на возможный рост цен на энергоносители в течении двух лет? Закрытием части производств и сокращением рабочих мест, или успешной модернизацией производства? Если успешной модернизацией, то все в порядке. А если вся надежда на Маска, то будет очередной поток трудовых ресурсов во все стороны. Для СНГ газ по 170 например. То же выход.
Додано: Чет 17 тра, 2018 13:44
C лагом в 6 месяцев словацкий газ подорожает с нынешних 300 (эквивалент нефти по 60) до почти 400 (эквивалент нефти по 80 + осень-зима), т.е. до 480 долларов за м3 за 1000 м3 в оптовом звене (в трубе). Влияние на цену бензина сосчитать сложнее но судя по тому, что на бирже в СПБ тонна 92-го стоит уже 52 000 рублей + (безо всякого импорта), а в розницу 39-50, литовский/белорусский бензин вполне может приблизиться в фактурной цене к 700 долларов за тонну, т.е. 1,3+ доллара за литр на АЗС.
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