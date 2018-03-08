Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі...

Помню совсем недавно,несколько лет назад, тут некоторые на полном серьезе рассказывали про нефть по 20 баксов, бум электромобилей, доллар по 100 рублей и конечно же неменуемый развал империи со дня на день...вопрос где?
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:32
Помню совсем недавно,несколько лет назад, тут некоторые на полном серьезе рассказывали про нефть по 20 баксов, бум электромобилей, доллар по 100 рублей и конечно же неменуемый развал империи со дня на день...вопрос где?
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