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Morgan Stanley чекає нафту
по $90 за барель на тлі...

Morgan Stanley чекає нафту по $90 за барель на тлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:32

  antonivs3 написав:к 2020 году Маск построит электрические суда, нефть будет по 20 и Кремлю кирдык


Помню совсем недавно,несколько лет назад, тут некоторые на полном серьезе рассказывали про нефть по 20 баксов, бум электромобилей, доллар по 100 рублей и конечно же неменуемый развал империи со дня на день...вопрос где?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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