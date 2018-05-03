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Міненерговугілля за три тижні після злому нового сайту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:41
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, новий сайт якого був зламаний 24 квітня, за три тижні не змогло відновити роботу веб-ресурсу.
Дивися повний текст Міненерговугілля за три тижні після злому нового сайту не змогло відновити його роботу
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:41
Мда... копии сайта у них естественно не было на локальной машине, что бы восстановить за пару минут... совдепия по украински
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