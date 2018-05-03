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Міненерговугілля за три тижні
після злому нового сайту...

Міненерговугілля за три тижні після злому нового сайту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:41

Міненерговугілля за три тижні після злому нового сайту...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, новий сайт якого був зламаний 24 квітня, за три тижні не змогло відновити роботу веб-ресурсу.

Дивися повний текст Міненерговугілля за три тижні після злому нового сайту не змогло відновити його роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:41

Мда... копии сайта у них естественно не было на локальной машине, что бы восстановить за пару минут... совдепия по украински
civ
 
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А что можно ожидать от министерских айтишников где возраст 50+ и зарплата 7000 грн.
s_moutsynov
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:18

после таких новостей пропадает желание хранить свои данные на сайтах гос. услуг, т.к. в случае утечки - неизвестно куда попадут эти данные и как ими распорядятся.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:41

  RomanTik написав:после таких новостей пропадает желание хранить свои данные на сайтах гос. услуг, т.к. в случае утечки - неизвестно куда попадут эти данные и как ими распорядятся.

А у вас после того случая, как из уже госбанка Приват неизвестно кто сливал несколько часов и в итоге слил в рф клиентскую базу, еще имеет место быть подобное желание?
Нашим госчиновникам даже в сортире пробить засор, доверить страшно. Затопят все здание.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:34

Какое министерство - такой и сайт.
Зато освоили (распилили) на этом сайте наверняка не 1 миллион грн
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:28

Наверняка создание рабочей группы, переливающей из пустого в порожнее вместо работы, будет стоить дешевле, чем запрошенных взломщиками 900 баксов
max_us_ua
 
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