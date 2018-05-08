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Світовий банк підрахував, як скасування мораторію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в прес-релізі Світового банку.
Дивися повний текст Світовий банк підрахував, як скасування мораторію на землю підніме ВВП
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:31
Если продавать землю с живущим людьми, можно ещё больше поднять ВВП.
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