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Світовий банк підрахував, як
скасування мораторію на...

Світовий банк підрахував, як скасування мораторію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:38

Світовий банк підрахував, як скасування мораторію на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в прес-релізі Світового банку.

Дивися повний текст Світовий банк підрахував, як скасування мораторію на землю підніме ВВП.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:31

Если продавать землю с живущим людьми, можно ещё больше поднять ВВП.
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