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Інженери розробили метаматеріал, що змушує звукові хвилі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Університету штату Пенсільванія показали пристрій для маскування об'єкту під водою. Він змушує звукові хвилі огинати певний об'єкт, захищений спеціальним метаматеріалом - в результаті він стає невидимим для сонара.
Дивися повний текст Інженери розробили метаматеріал, що змушує звукові хвилі огинати об'єкт
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