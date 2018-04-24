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Інженери розробили метаматеріал,
що змушує звукові хвилі...

Інженери розробили метаматеріал, що змушує звукові хвилі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:02

Інженери розробили метаматеріал, що змушує звукові хвилі...

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Університету штату Пенсільванія показали пристрій для маскування об'єкту під водою. Він змушує звукові хвилі огинати певний об'єкт, захищений спеціальним метаматеріалом - в результаті він стає невидимим для сонара.

Дивися повний текст Інженери розробили метаматеріал, що змушує звукові хвилі огинати об'єкт.
R2
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"від 7 до 12 тис. герц". Це від 7 кГц до 12 кГц, чи від 7 Гц до 12 кГц. Як напишуть...
qwertytmp1
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:53

если волны не вернулись, то не исключено, что они были поглощены.
andrey4y14
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