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Інвестори купили аргентинські
облігації під 40% річних

Інвестори купили аргентинські облігації під 40% річних
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:13

Інвестори купили аргентинські облігації під 40% річних

Пропонуємо до обговорення:
Аргентинський Центробанк зумів рефінансувати короткострокові боргові зобов'язання на суму 26 мільярдів доларів, отримавши кредит довіри від інвесторів.

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