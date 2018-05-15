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Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34
Пропонуємо до обговорення:
З 7 години ранку середи на ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» робочі першої зміни залізничного цеху почали діяти за інструкціями. Про це повідомили і в Конфедерації вільних профспілок України з посиланням на голову місцевого первинного осередку НПГУ Юрія Самойлова.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34
ничего..., за то фельдшерско-акушерский пункт президент открыл, теперь заживем...
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