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Найбільший в Україні металургійний
комбінат зупинив роботу

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34

Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу

Пропонуємо до обговорення:
З 7 години ранку середи на ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» робочі першої зміни залізничного цеху почали діяти за інструкціями. Про це повідомили і в Конфедерації вільних профспілок України з посиланням на голову місцевого первинного осередку НПГУ Юрія Самойлова.

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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34

ничего..., за то фельдшерско-акушерский пункт президент открыл, теперь заживем...
Cactus
 
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