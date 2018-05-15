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Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34
Пропонуємо до обговорення:
З 7 години ранку середи на ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» робочі першої зміни залізничного цеху почали діяти за інструкціями. Про це повідомили і в Конфедерації вільних профспілок України з посиланням на голову місцевого первинного осередку НПГУ Юрія Самойлова.
Дивися повний текст Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу
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R2
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Додано: Чет 17 тра, 2018 11:34
ничего..., за то фельдшерско-акушерский пункт президент открыл, теперь заживем...
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Cactus
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Додано: Чет 17 тра, 2018 12:38
Cactus, страйки робітників з вимогою покращення умов праці - типова практика в цивілізованих країнах. У квітні страйк транспортників розпочався у Франції. І президент Макрон якось не дуже міняв через це програму своїх заходів, уявіть собі.
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Sharpe
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Додано: Чет 17 тра, 2018 12:45
Sharpe написав:
Cactus, страйки робітників з вимогою покращення умов праці - типова практика в цивілізованих країнах. У квітні страйк транспортників розпочався у Франції. І президент Макрон якось не дуже міняв через це програму своїх заходів, уявіть собі.
Неужели принимал участие в открытии гинекологического пункта в Париже?
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Polly
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Додано: Чет 17 тра, 2018 12:57
Забастовке предшествовало два митинга, с требованием поднять зарплату до 1000 евро. Это требование сохранено. Когда комбинат приватизировали рассказывали как новый собственник начнет его модернизировать, и как повысится зарплата. Но этого не произошло. Энергоемкое советское оборудование, не предполагает использования газа по европейским ценам, проведение модернизации, европейских зарплат и конкурентных цен на продукцию. Как говорится выбрали из списка только одно - конкурентные цены на продукцию. Собственно этот результат один из аспектов евро интеграции.
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nik1
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Додано: Чет 17 тра, 2018 12:58
Принципиально, для работы комбината нужен газ по ценам СНГ.
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nik1
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Додано: Чет 17 тра, 2018 12:59
Polly, ні, Макрон ухвалив законодавство про працю, після якого профспілки вивели людей на вулиці. Хочуть більше пільг і більшу зарплатню. А Макрон тим часом тримався за ручки з Трампом.
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Sharpe
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Додано: Чет 17 тра, 2018 13:00
nik1, це проблеми власників комбінату - концерну АрселорМіттал. Нікого іншого вони не обходять.
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Sharpe
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Додано: Чет 17 тра, 2018 13:08
Sharpe написав:
nik1, це проблеми власників комбінату - концерну АрселорМіттал. Нікого іншого вони не обходять.
Сокращение производства в Украине, потеря рабочих мест.
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nik1
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Додано: Чет 17 тра, 2018 13:11
nik1, для а бізнесу це втрата прибутків. А загалом ринок все розставляє на свої місця.
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Sharpe
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