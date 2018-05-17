Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу

Правдоруб написав:

Faceless написав: Ну скажу вам - принимать ванну каждый день посчитали бы роскошью и французы, и немцы, и англичане, и американцы. Но у нас богатая страна, и тем, кому оплачивать такие водные процедуры дорого, оформляют субсидии Барин про душ не слышали? Ну скажу вам - принимать ванну каждый день посчитали бы роскошью и французы, и немцы, и англичане, и американцы. Но у нас богатая страна, и тем, кому оплачивать такие водные процедуры дорого, оформляют субсидии Барин про душ не слышали?

Субсидию мне не положено, и на самом деле она поможет сэкономить копейки. В соседней теме человек подробно посчитал по отоплению, цитирую: "К примеру, обл центр, семья пока из двух человек, две минималки, субсидия на центр отопление (соц норма) 1010 грн, и з них выдается реально 158 грн, (люди ж богатые, две минималки), насчитывается 2500 грн, (площадь 72 кв.м). Обязательный платеж - 852 грн, по субсидии. Результат - 2500 - 158 - 852 = 1490.".Что касается французов и немцев я не знаю, а вот у знакомого уехавшего в девяностых в Америку есть свой бассейн на заднем дворе дома. Там он и купается когда хочет. Ванная кстати тоже есть, а душевая кабинка чисто для скоростного обмывания, когда времени критически не хватает.Возвращаясь ко мне, могу сказать, что душ мне не нравится, я не получаю от этого никакого удовольствия. Кстати по расходу воды он не намного экономнее, если нормально мыться, а не запрыгнуть и выпрыгнуть. Попробуйте закрыть пробку и проверить. С мытьем головы и полноценным купанием с мылом или гелем, воды наберется больше чем половина ванны. И в чем тогда смысл экономии? А так я проснулся, открыл кран в ванной, пока почистил зубы и умылся вода уже набралась. Залез туда минут на десять- красота! И проснулся, и помылся, и настроение отличное, и заряд бодрости по полной! Попробуйте- рекомендую : )