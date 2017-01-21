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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:27

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Доброго дня,

Я створив на сайті Електронних петицій тему, збираю думки людей, депутатів та забудовників...

Частину тексту надрукую тут, далі прошу читати в петиції та підтримати голосуванням, планую провести стрім на цю тему в Facebook https://www.facebook.com/v.chalapchiy/posts/844053325781218, приєднуйтесь та висловлюйте свою думку...

Початок тексту петиції:

В зв'язку з неможливістю молодій сім'ї придбати житло або з великою складністю його придбання, пропоную зобов'язати забудовників частку в розмірі 5-10% (частка потребує обговорення) від збудованої житлової площі давати в кредит молодій сім'ї через відповідні фонди.

Це дасть можливість побачити реальну картину того скільки сімей потребує житла. А забудовника змусить розвивати програми, а не пасивно спостерігати.

Також було б добре змусити банки які кредитують іпотеку частину прибутку перераховувати в ....


Посилання на петицію :https://petition.president.gov.ua/petition/44754
v_chalapchiy
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:55

Re: Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:В зв'язку з неможливістю молодій сім'ї придбати житло або з великою складністю його придбання, пропоную зобов'язати забудовників частку в розмірі 5-10% (частка потребує обговорення) від збудованої житлової площі давати в кредит молодій сім'ї через відповідні фонди.

Це дасть можливість побачити реальну картину того скільки сімей потребує житла. А забудовника змусить розвивати програми, а не пасивно спостерігати.

Також було б добре змусити банки які кредитують іпотеку частину прибутку перераховувати в

Можу одразу сказати, я, наприклад - категорично проти, як проти першого (змусити забудовників), так і проти другого (змусити банки)
Оплачувати це "пільгове житло" по суті будуть інші покупці, що нічим не гірші за "пільговиків".
Це також створить купу "схем" для неправомірного придбання нерухомості на пільгових умовах, та корупційна прогалина.
Зовсім нелогічно й те, що зобов'язання ви пропонуєте накласти на забудовника незалежно від класу житла, що споруджується.

Щодо накладання обов'язків на банки - тут навіть нема що обговорювати. Все, чого ви доб'єтеся такими діями - вб'єте і так ледь живий ринок іпотеки. Банки - не благодійні організації.

Забудовники в свою чергу також не благодійні організації, тому взагалі незрозуміло, чого це вони мають розвивати якісь там програми.

Для молоді існує ДІУ (державна іпотечна установа), програми типу "молодіжне житло". Не треба винаходити велосипед.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:15

Faceless

Питання не в змушувані нікого , пункт про клас житла - слушна, але привязка до Фонду кредитування молодіжного житла, а там вже є обмеження в квадратурі житла.
Забудовник по суті і сам зацікавлений продати, іпотека стала б локомотивом, тим більше що велика к-сть збудованого житла стоїть, є статистика по Києву.
Суть петиції в співпраці всіх зацікавлених сторін. Банки теж активно б редитували якби захищені були їх інтереси.
Стосовно корупційної складової, хотів би від Вас більш розгорнуту відповідь, яку схему Ви бачите?
Іпотека через фонд кредитування, ніяким чином не може вбити ринок іпотеки, його і так нема ! По статистиці до 5% квартир продається таким чином (читав у Вас же статтю)
v_chalapchiy
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