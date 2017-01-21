! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Я створив на сайті Електронних петицій тему, збираю думки людей, депутатів та забудовників...
Частину тексту надрукую тут, далі прошу читати в петиції та підтримати голосуванням, планую провести стрім на цю тему в Facebook
Початок тексту петиції:
В зв'язку з неможливістю молодій сім'ї придбати житло або з великою складністю його придбання, пропоную зобов'язати забудовників частку в розмірі 5-10% (частка потребує обговорення) від збудованої житлової площі давати в кредит молодій сім'ї через відповідні фонди.
Це дасть можливість побачити реальну картину того скільки сімей потребує житла. А забудовника змусить розвивати програми, а не пасивно спостерігати.
Також було б добре змусити банки які кредитують іпотеку частину прибутку перераховувати в ....
Посилання на петицію :