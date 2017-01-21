! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Чет 17 тра, 2018 14:56

v_chalapchiy написав: Питання не в змушувані нікого Питання не в змушувані нікого

v_chalapchiy написав: Забудовник по суті і сам зацікавлений продати, іпотека стала б локомотивом, тим більше що велика к-сть збудованого житла стоїть, є статистика по Києву. Забудовник по суті і сам зацікавлений продати, іпотека стала б локомотивом, тим більше що велика к-сть збудованого житла стоїть, є статистика по Києву.

v_chalapchiy написав: Суть петиції в співпраці всіх зацікавлених сторін. Банки теж активно б редитували якби захищені були їх інтереси. Суть петиції в співпраці всіх зацікавлених сторін. Банки теж активно б редитували якби захищені були їх інтереси.

v_chalapchiy написав: Стосовно корупційної складової, хотів би від Вас більш розгорнуту відповідь, яку схему Ви бачите? Стосовно корупційної складової, хотів би від Вас більш розгорнуту відповідь, яку схему Ви бачите?

v_chalapchiy написав: Іпотека через фонд кредитування, ніяким чином не може вбити ринок іпотеки, його і так нема ! По статистиці до 5% квартир продається таким чином (читав у Вас же статтю) Іпотека через фонд кредитування, ніяким чином не може вбити ринок іпотеки, його і так нема ! По статистиці до 5% квартир продається таким чином (читав у Вас же статтю)

Можу вас процитувати: "пропоную зобов'язати забудовників", "Також було б добре змусити банки".Зацікавлений, і іпотека допомогла б - але це має відбуватись "природнім шляхом": платоспроможні, кредитспроможні покупці з однієї сторони, банки з дешевим ресурсом, врегульованими питаннями щодо стягнення застави з іншої, ну і відповідно забудовники.Втручання ж у цей процес у стилі "змусити продати, змусити кредитувати, даті пільгт/знижки" - це шлях внікуди, це збитки і для забудовника, і для банків, і джерело корупції.Банкам для цього не потрібна ніяка петиція. Ім потрібний захист їх інтересів, як кредитора (дуже актуально якраз щодо іпотеки, через численні проблеми у стягненні боргу і вилученні й реалізації застави). Петиція цього не вирішить аж ніяк, це питання стоїть не один рік.Ваша пропозиція передбачає, що забудовник має надати певній фізособі можливість придбати нерухомість на пільгових умовах у кредит у якому-небудь банку.Точки скажімо так, корупційних ризиків:- вибір фізособи. На такі умови одразу набереться черга бажаючих, одразу маємо питання "хто ж щасливчик і скільки то щастя вартує".- вибір об'єкту нерухомості. Хто і як вирішує, що і де має бути надано на таких умовах? "Своїм" забудовникам можуть через таку программу дати можливіть виставити "неліквід", "не наближеним" - змусити надати найкращі варіанти потрібній людині з попереднього пункту- далі ще можуть бути купа варіантів, залежно від прозорості умов вибору об'єкту нерухомості та умов кредитування.Головне, що я хочу донести: співпрацю зацікавлених сторін не стимулюють петиціями. Ви пробуєте використати інструмент регламентації і примусу для стимуляції співпраці. Це концептуально невірний підхід.Дещо же жевріє - знаю приклади людей що буквально нещодавно оформлювали іпотеку.Знову процитую ваш текст з петиції: "змусити банки які кредитують іпотеку частину прибутку перераховувати в фонд кредитування молодіжного житла, або надавати пільгові умови кредитування". Ось це якраз може добити банківську іпотеку. Що банк зробить, якщо йому додатково збільшити витрати (перерахунки у фонд) чи зменшити доходи (змусити надавати пільги)? У першому випадку - ще збільшить маржу, тобто підніме ставку кредитування і зробить ще жорсткіші умови. У другому - взагалі може відмовитися від цього бізнесу.Але найголовніше - які взагалі аргументи того, що банк має поповнювати якийсь там фонд чи надавати пільги? Чому? Яке відношення банківський бізнес має до цієї соціальної програми?І головне, ви щось так і не відповіли - чим вам не подобається та ж програма доступного житла через ДІУ? ДІУ нікого ні до чого не примушує, вибір об'єкту є вільним, на ринкових умовах, не ставить забудовника у невигідне становище; так само і для банку - він кредитує на ринкових умовах, а всі пільги (відшкодування відсотків) лягають на ДІУ. Схема краща з усіх сторін. Ви ж пропонуєте створити доволі сумнівну альтернативу, що тільки збільшить забюрократизованість процесів, несе ризики корупції, створює перешкоди для здорової конкуренції.Є набагато більшь цікаві й прозорі умови вирішення житлових проблем молодих сімей.Як то, наприклад, муніципальне орендне житло. Або законодавче врегулювання ринку оренди для стимулювання створення приватних "доходних будинків" - повністю легальної оренди, де захищені інтереси обох сторін, при цьому від держави не вимагається додаткових витрат і інвестицій, хіба що можна запровадити податкові пільги на певний період для розвитку цього бізнесу. Або державні програми лізингу житла (оренди на виплат). Або збільшення фінансування тої ж ДІУ. При збереженні ринкових відносин, здорової конкуренції, мінімальній бюрократизації.