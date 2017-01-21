! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

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В зв'язку з неможливістю молодій сім'ї придбати житло або з великою складністю його придбання, пропоную зобов'язати забудовників частку в розмірі 5-10% (частка потребує обговорення) від збудованої житлової площі давати в кредит молодій сім'ї через відповідні фонди.
Це дасть можливість побачити реальну картину того скільки сімей потребує житла. А забудовника змусить розвивати програми, а не пасивно спостерігати.
Також було б добре змусити банки які кредитують іпотеку частину прибутку перераховувати в ....
v_chalapchiy написав:В зв'язку з неможливістю молодій сім'ї придбати житло або з великою складністю його придбання, пропоную зобов'язати забудовників частку в розмірі 5-10% (частка потребує обговорення) від збудованої житлової площі давати в кредит молодій сім'ї через відповідні фонди.
Це дасть можливість побачити реальну картину того скільки сімей потребує житла. А забудовника змусить розвивати програми, а не пасивно спостерігати.
Також було б добре змусити банки які кредитують іпотеку частину прибутку перераховувати в
Можу одразу сказати, я, наприклад - категорично проти, як проти першого (змусити забудовників), так і проти другого (змусити банки) Оплачувати це "пільгове житло" по суті будуть інші покупці, що нічим не гірші за "пільговиків". Це також створить купу "схем" для неправомірного придбання нерухомості на пільгових умовах, та корупційна прогалина. Зовсім нелогічно й те, що зобов'язання ви пропонуєте накласти на забудовника незалежно від класу житла, що споруджується.
Щодо накладання обов'язків на банки - тут навіть нема що обговорювати. Все, чого ви доб'єтеся такими діями - вб'єте і так ледь живий ринок іпотеки. Банки - не благодійні організації.
Забудовники в свою чергу також не благодійні організації, тому взагалі незрозуміло, чого це вони мають розвивати якісь там програми.
Для молоді існує ДІУ (державна іпотечна установа), програми типу "молодіжне житло". Не треба винаходити велосипед.
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Питання не в змушувані нікого , пункт про клас житла - слушна, але привязка до Фонду кредитування молодіжного житла, а там вже є обмеження в квадратурі житла. Забудовник по суті і сам зацікавлений продати, іпотека стала б локомотивом, тим більше що велика к-сть збудованого житла стоїть, є статистика по Києву. Суть петиції в співпраці всіх зацікавлених сторін. Банки теж активно б редитували якби захищені були їх інтереси. Стосовно корупційної складової, хотів би від Вас більш розгорнуту відповідь, яку схему Ви бачите? Іпотека через фонд кредитування, ніяким чином не може вбити ринок іпотеки, його і так нема ! По статистиці до 5% квартир продається таким чином (читав у Вас же статтю)
v_chalapchiy написав:Питання не в змушувані нікого
Можу вас процитувати: "пропоную зобов'язати забудовників", "Також було б добре змусити банки".
v_chalapchiy написав:Забудовник по суті і сам зацікавлений продати, іпотека стала б локомотивом, тим більше що велика к-сть збудованого житла стоїть, є статистика по Києву.
Зацікавлений, і іпотека допомогла б - але це має відбуватись "природнім шляхом": платоспроможні, кредитспроможні покупці з однієї сторони, банки з дешевим ресурсом, врегульованими питаннями щодо стягнення застави з іншої, ну і відповідно забудовники. Втручання ж у цей процес у стилі "змусити продати, змусити кредитувати, даті пільгт/знижки" - це шлях внікуди, це збитки і для забудовника, і для банків, і джерело корупції.
v_chalapchiy написав:Суть петиції в співпраці всіх зацікавлених сторін. Банки теж активно б редитували якби захищені були їх інтереси.
Банкам для цього не потрібна ніяка петиція. Ім потрібний захист їх інтересів, як кредитора (дуже актуально якраз щодо іпотеки, через численні проблеми у стягненні боргу і вилученні й реалізації застави). Петиція цього не вирішить аж ніяк, це питання стоїть не один рік.
v_chalapchiy написав:Стосовно корупційної складової, хотів би від Вас більш розгорнуту відповідь, яку схему Ви бачите?
Ваша пропозиція передбачає, що забудовник має надати певній фізособі можливість придбати нерухомість на пільгових умовах у кредит у якому-небудь банку. Точки скажімо так, корупційних ризиків: - вибір фізособи. На такі умови одразу набереться черга бажаючих, одразу маємо питання "хто ж щасливчик і скільки то щастя вартує". - вибір об'єкту нерухомості. Хто і як вирішує, що і де має бути надано на таких умовах? "Своїм" забудовникам можуть через таку программу дати можливіть виставити "неліквід", "не наближеним" - змусити надати найкращі варіанти потрібній людині з попереднього пункту - далі ще можуть бути купа варіантів, залежно від прозорості умов вибору об'єкту нерухомості та умов кредитування.
Головне, що я хочу донести: співпрацю зацікавлених сторін не стимулюють петиціями. Ви пробуєте використати інструмент регламентації і примусу для стимуляції співпраці. Це концептуально невірний підхід.
v_chalapchiy написав:Іпотека через фонд кредитування, ніяким чином не може вбити ринок іпотеки, його і так нема ! По статистиці до 5% квартир продається таким чином (читав у Вас же статтю)
Дещо же жевріє - знаю приклади людей що буквально нещодавно оформлювали іпотеку. Знову процитую ваш текст з петиції: "змусити банки які кредитують іпотеку частину прибутку перераховувати в фонд кредитування молодіжного житла, або надавати пільгові умови кредитування". Ось це якраз може добити банківську іпотеку. Що банк зробить, якщо йому додатково збільшити витрати (перерахунки у фонд) чи зменшити доходи (змусити надавати пільги)? У першому випадку - ще збільшить маржу, тобто підніме ставку кредитування і зробить ще жорсткіші умови. У другому - взагалі може відмовитися від цього бізнесу. Але найголовніше - які взагалі аргументи того, що банк має поповнювати якийсь там фонд чи надавати пільги? Чому? Яке відношення банківський бізнес має до цієї соціальної програми?
І головне, ви щось так і не відповіли - чим вам не подобається та ж програма доступного житла через ДІУ? ДІУ нікого ні до чого не примушує, вибір об'єкту є вільним, на ринкових умовах, не ставить забудовника у невигідне становище; так само і для банку - він кредитує на ринкових умовах, а всі пільги (відшкодування відсотків) лягають на ДІУ. Схема краща з усіх сторін. Ви ж пропонуєте створити доволі сумнівну альтернативу, що тільки збільшить забюрократизованість процесів, несе ризики корупції, створює перешкоди для здорової конкуренції.
Є набагато більшь цікаві й прозорі умови вирішення житлових проблем молодих сімей. Як то, наприклад, муніципальне орендне житло. Або законодавче врегулювання ринку оренди для стимулювання створення приватних "доходних будинків" - повністю легальної оренди, де захищені інтереси обох сторін, при цьому від держави не вимагається додаткових витрат і інвестицій, хіба що можна запровадити податкові пільги на певний період для розвитку цього бізнесу. Або державні програми лізингу житла (оренди на виплат). Або збільшення фінансування тої ж ДІУ. При збереженні ринкових відносин, здорової конкуренції, мінімальній бюрократизації.
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Ну для того щоб оздоровити систему - потрібно наладити співпрацю всіх структур, і один з варіантів це добровільно - примусово. Якщо поставити задачу яку потрібно виконати, сторони сядут за стіл переговорів і знайдуть потрібне рішення. Стосовно захисту прав банків і забудовників я в петиції писав, що це важливий пункт, і якщо вони відчують себе захищеними, то будуть йти на зустріч. Щодо корупційної схеми - ще раз хочу закцентувати увагу що петиція завязана на фонді кредитування молоді, і там є критерії осіб які підлягають даному типу кредитування, а не забудовнику чи банку займатись цим. Фонд подає особу - банк дивиться чи задовільняє особа вимоги, якщо так - видає кредит, забудовник теж радий здати будинок, тому що отримає кошти від банку в повному обсязі! Стосовно іпотеки з сторони банку і захисту його дохідності - Все може вирішитися зниженням ставки НБУ для іпотечного кредитування по програмі фонду кредитування молоді.
За ДІУ - гляну, але я пока що не знайшов розуміння яка % ставка буде діяти і які умови потрібно задовольнити, завтра гляну,на сайті вказано що він договірний і в договорі пусте поле під %, хоча заявлено від 14 %. Я з цим розбирусь, так як це і правда може бути цікаво, дякую за додаткову інформацію.
Стосовно муніципального житла - я так розумію це все ще в процесі і якщо і приймуть то "Надаватимуть його переважно працівникам державної та соціальної сфери" - з обглядової статті. Я не працюю в цьому секторі. Якщо є детальна інформація - буду вдячний
v_chalapchiy написав:Ну для того щоб оздоровити систему - потрібно наладити співпрацю всіх структур, і один з варіантів це добровільно - примусово. Якщо поставити задачу яку потрібно виконати, сторони сядут за стіл переговорів і знайдуть потрібне рішення.
Це не їх задача (забудовників, і тим паче, банків). Не їм її треба виконувати.
v_chalapchiy написав:Стосовно захисту прав банків і забудовників я в петиції писав, що це важливий пункт, і якщо вони відчують себе захищеними, то будуть йти на зустріч.
Захист прав кредиторів - це зовсім окреме питання, і не вирішується петиціями (тим паче, ви в петиції ніяк не конкретизуєте, що маєте на увазі). Це цілий комплекс законодавчих змін.
v_chalapchiy написав:Щодо корупційної схеми - ще раз хочу закцентувати увагу що петиція завязана на фонді кредитування молоді, і там є критерії осіб які підлягають даному типу кредитування, а не забудовнику чи банку займатись цим. Фонд подає особу - банк дивиться чи задовільняє особа вимоги, якщо так - видає кредит, забудовник теж радий здати будинок, тому що отримає кошти від банку в повному обсязі!
Так нічого не змінюється, всі ці корупційні точки переміщуються на сторону Фонду і його посадових осіб.
v_chalapchiy написав:Стосовно іпотеки з сторони банку і захисту його дохідності - Все може вирішитися зниженням ставки НБУ для іпотечного кредитування по програмі фонду кредитування молоді.
Я вас розчарую - тут ставка НБУ нічого не вирішує.
v_chalapchiy написав:Стосовно муніципального житла - я так розумію це все ще в процесі і якщо і приймуть то "Надаватимуть його переважно працівникам державної та соціальної сфери" - з обглядової статті. Я не працюю в цьому секторі. Якщо є детальна інформація - буду вдячний
Ні, детальнішої інформації не маю, але муніципальне житло - це світова практика
Якщо резюмувати: найголовніше і найважливіше, що мені не подобається у озвученій ідеї - це примус бізнесу (забудовників і банків) брати участь у соціальній програмі і по суті її фінансувати. Це концептуально неправильно. Це не їх проблема, і не має бути їхньою. Тим паче, що всі ці витрати по суті перейдуть на плечі інших покупців нерухомості, що пільгами не користуються, та клієнтів банків, що змушені будуть покривати витрати банків на таке пільгове кредитування. Я вже не кажу що я взагалі проти системи пільг як такої, і вважаю цей підхід деструктивним.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia