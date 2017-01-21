! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Не надто сильний аргумент.
Ви ж розумієте, що власне житло теж з неба не впаде, навіть у вашій петиції ви пропонуєте його викупати, а не дарувати (хоч це добре).
На будь-що треба заробити. І будь-що має свою ціну, яка однакова для всіх.
Якщо хтось отримує пільгу, знижку а то й взагалі отримує щось безкоштовно - то робиться так чи інакше але й за мій рахунок: за рахунок моїх податків, чи за рахунок додаткових витрат, що я як покупець оплачую бізнесу, на який переклали обов"язок фінансувати ті пільги.
Не буду відповідати на питання щодо житла (тим паче воно як я розумію не мені), але незалежно від того: свої потреби я фінансую самотужки, і ні в кого ні пільг, ні подачок не прошу. І не бачу причин, чому для когось іншого мають бути виключення