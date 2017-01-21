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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:52

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  v_chalapchiy написав:Без Власного житла я витрачаю від 60 000 грн на рік (без урахування комунальних витрат) які міг би витратити на інші цілі, якщо не на освіту чи щось корисне, то хоча б на відпочинок або на безглузді покупки!

Не надто сильний аргумент.
Ви ж розумієте, що власне житло теж з неба не впаде, навіть у вашій петиції ви пропонуєте його викупати, а не дарувати (хоч це добре).
На будь-що треба заробити. І будь-що має свою ціну, яка однакова для всіх.
Якщо хтось отримує пільгу, знижку а то й взагалі отримує щось безкоштовно - то робиться так чи інакше але й за мій рахунок: за рахунок моїх податків, чи за рахунок додаткових витрат, що я як покупець оплачую бізнесу, на який переклали обов"язок фінансувати ті пільги.
Не буду відповідати на питання щодо житла (тим паче воно як я розумію не мені), але незалежно від того: свої потреби я фінансую самотужки, і ні в кого ні пільг, ні подачок не прошу. І не бачу причин, чому для когось іншого мають бути виключення
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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