! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

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v_chalapchiy написав:Без Власного житла я витрачаю від 60 000 грн на рік (без урахування комунальних витрат) які міг би витратити на інші цілі, якщо не на освіту чи щось корисне, то хоча б на відпочинок або на безглузді покупки!
Не надто сильний аргумент. Ви ж розумієте, що власне житло теж з неба не впаде, навіть у вашій петиції ви пропонуєте його викупати, а не дарувати (хоч це добре). На будь-що треба заробити. І будь-що має свою ціну, яка однакова для всіх. Якщо хтось отримує пільгу, знижку а то й взагалі отримує щось безкоштовно - то робиться так чи інакше але й за мій рахунок: за рахунок моїх податків, чи за рахунок додаткових витрат, що я як покупець оплачую бізнесу, на який переклали обов"язок фінансувати ті пільги. Не буду відповідати на питання щодо житла (тим паче воно як я розумію не мені), але незалежно від того: свої потреби я фінансую самотужки, і ні в кого ні пільг, ні подачок не прошу. І не бачу причин, чому для когось іншого мають бути виключення
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Не думаю що є бомжі, які можуть писати на форумі. Хочеться Вам нагрубити...але я ж автор теми, тому дам відповідь без емоцій: Без Власного житла я витрачаю від 60 000 грн на рік (без урахування комунальних витрат) які міг би витратити на інші цілі, якщо не на освіту чи щось корисне, то хоча б на відпочинок або на безглузді покупки! Не говорячи вже про інвестування, судячи з манери питання Вам це далеке... Ой мабуть нагрубив - пробачте!
Задам своє питання у Вас є власне житло ? І чи буде воно у Ваших дітей? Чи будете в одній квартирі жити?- Не очікую саме від Вас відповідь, так як не вірю в його правдивість, це риторичне питання.
Тобто Ви не бомж і У Вас є де жити, проте в силу певних обставин Ви там жити не хочете. Більше того, у Вас є можливість винаймати ще одне житло. Проте Вам би хотілось ІНВЕСТУВАТИ І КАТАТИСЯ ПО СВІТУ, за рахунок будівельних компаній і/або банків, ЯКІ Вам повинні придбати у ВАШУ власність житло. БРАВО! Дядьку, Ви ОХРЕНІЛИ.
v_chalapchiy написав:зобов'язати забудовників частку в розмірі 5-10%
Т.е., вы предлагаете 5-10% молодым семьям давать что-то за счёт остальных 90-95% молодых семей? Или думаете, что оставшиеся 90-95%, покупающих квартиры, это не молодые семьи?
А вообще, насчёт обязать, действительно, почему именно застройщики и банки? Давайте лично вас лучше обяжем чему-нибудь
PS. Сам живу семьёй в арендуемом жилье, и хотел бы, чтоб деньги, которые идут на аренду, тратились, например, на детей. Но, почему, я, по вашему, должен со своего кармана оплачивать банкет каких-то хитровыдуманных избранных? Или считаете, что если обязать бизнес(застройщиков,банки) что-то благотворительное делать, это не поднимет цены для тех, кто не попал в число избранных?