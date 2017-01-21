! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:33

Ооооооо! - моя тема!!!(дивно, що Я її не започаткував)Як Я розумію автора цієї гілки, мабуть, так, як ніхто інший!Можливо, автор не зовсім правильно висловлює свої думки, чи то не дуже виходить правильно на законодавчому рівні, але суті ПРОБЛЕМНОГО питання воно не міняє: МОЛОДИМ СІМ'ЯМ - ДУЖЕ ПОТРІБНЕ ДОСТУПНЕ ЖИТЛО!(але, щоб дійсно було доступне, а не тільки гучна назва!)Розумію, що є подібний проект в Україні(про який згадував модератор Фейслес), але то трішки не те!От як Я бачу СПРАВЖНІЙ проект "Доступне житло"!(тільки дочитайте до кінця, а не з половини мого тексту робіть висновки!)Так от...На законодавчому рівні прийняти закон, де чітко буде вказано, що КОЖЕН забудовник, який хоче будувати в тому чи іншому місті(неважливо, це Львів, чи Київ, чи інше місто) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ, крім своїх проєктів, будувати СОЦІАЛЬНЕ(назвемо його так) житло! Тобто, що це означає: міська/обласна влада, виділяє місце на окраїні міста, або поблизу нього(де подешевше земля) для будування дешевих "термітників"(назвемо їх так, бо буде мала квадратура, щоб все здешевити, щоб було справді доступно... - двох-трьох кімнатні квартири з кімнатами по 10-12м2)Забудовник(КОЖЕН!) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ будувати МІНІМУМ ОДИН будинок на 300 квартир(наприклад) в рік!Йдемо далі...Це все має контролюватись ДЕРЖАВОЮ і має створитись черга з молодих сімей, де має ЖОРСТКО контролюватись: є дитина/діти в сім'ї, чи ні! - яке в них соц. становище(чи справді їм потрібне те житло) - все має мати ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ! - так само і з другого боку - жорсткий контроль: якщо не може сім'я сплачувати кредит через якісь тимчасові обставини, то має надати ВАГОМІ докази, чому так сталось, щоб отримати відтермінування, - в іншому випадку: на вихід!(теж має бути законодавчо врегульовано!)Тож, все це має надаватись в доступний кредит, який +/- має = аналогічній оренді такої квартири!...... - але, через 20р.(наприклад), вона переходить у власність сім'ї!Отак "дешево і сердито"!100% кожній сім'ї буде КОМФОРТНІШШЕ у такій малогабаритній квартирі, але СВОЇЙ!- ніж скидатись по ЧУЖОМУ орендованому, чи жити в тещі(як покищо живу Я)