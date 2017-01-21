! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

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v_chalapchiy написав:Без Власного житла я витрачаю від 60 000 грн на рік (без урахування комунальних витрат) які міг би витратити на інші цілі, якщо не на освіту чи щось корисне, то хоча б на відпочинок або на безглузді покупки!
Не надто сильний аргумент. Ви ж розумієте, що власне житло теж з неба не впаде, навіть у вашій петиції ви пропонуєте його викупати, а не дарувати (хоч це добре). На будь-що треба заробити. І будь-що має свою ціну, яка однакова для всіх. Якщо хтось отримує пільгу, знижку а то й взагалі отримує щось безкоштовно - то робиться так чи інакше але й за мій рахунок: за рахунок моїх податків, чи за рахунок додаткових витрат, що я як покупець оплачую бізнесу, на який переклали обов"язок фінансувати ті пільги. Не буду відповідати на питання щодо житла (тим паче воно як я розумію не мені), але незалежно від того: свої потреби я фінансую самотужки, і ні в кого ні пільг, ні подачок не прошу. І не бачу причин, чому для когось іншого мають бути виключення
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Не думаю що є бомжі, які можуть писати на форумі. Хочеться Вам нагрубити...але я ж автор теми, тому дам відповідь без емоцій: Без Власного житла я витрачаю від 60 000 грн на рік (без урахування комунальних витрат) які міг би витратити на інші цілі, якщо не на освіту чи щось корисне, то хоча б на відпочинок або на безглузді покупки! Не говорячи вже про інвестування, судячи з манери питання Вам це далеке... Ой мабуть нагрубив - пробачте!
Задам своє питання у Вас є власне житло ? І чи буде воно у Ваших дітей? Чи будете в одній квартирі жити?- Не очікую саме від Вас відповідь, так як не вірю в його правдивість, це риторичне питання.
Тобто Ви не бомж і У Вас є де жити, проте в силу певних обставин Ви там жити не хочете. Більше того, у Вас є можливість винаймати ще одне житло. Проте Вам би хотілось ІНВЕСТУВАТИ І КАТАТИСЯ ПО СВІТУ, за рахунок будівельних компаній і/або банків, ЯКІ Вам повинні придбати у ВАШУ власність житло. БРАВО! Дядьку, Ви ОХРЕНІЛИ.
v_chalapchiy написав:зобов'язати забудовників частку в розмірі 5-10%
Т.е., вы предлагаете 5-10% молодым семьям давать что-то за счёт остальных 90-95% молодых семей? Или думаете, что оставшиеся 90-95%, покупающих квартиры, это не молодые семьи?
А вообще, насчёт обязать, действительно, почему именно застройщики и банки? Давайте лично вас лучше обяжем чему-нибудь
PS. Сам живу семьёй в арендуемом жилье, и хотел бы, чтоб деньги, которые идут на аренду, тратились, например, на детей. Но, почему, я, по вашему, должен со своего кармана оплачивать банкет каких-то хитровыдуманных избранных? Или считаете, что если обязать бизнес(застройщиков,банки) что-то благотворительное делать, это не поднимет цены для тех, кто не попал в число избранных?
Ооооооо! - моя тема!!! (дивно, що Я її не започаткував) Як Я розумію автора цієї гілки, мабуть, так, як ніхто інший! Можливо, автор не зовсім правильно висловлює свої думки, чи то не дуже виходить правильно на законодавчому рівні, але суті ПРОБЛЕМНОГО питання воно не міняє: МОЛОДИМ СІМ'ЯМ - ДУЖЕ ПОТРІБНЕ ДОСТУПНЕ ЖИТЛО!(але, щоб дійсно було доступне, а не тільки гучна назва!) Розумію, що є подібний проект в Україні(про який згадував модератор Фейслес), але то трішки не те!
От як Я бачу СПРАВЖНІЙ проект "Доступне житло"!(тільки дочитайте до кінця, а не з половини мого тексту робіть висновки!) Так от... На законодавчому рівні прийняти закон, де чітко буде вказано, що КОЖЕН забудовник, який хоче будувати в тому чи іншому місті(неважливо, це Львів, чи Київ, чи інше місто) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ, крім своїх проєктів, будувати СОЦІАЛЬНЕ(назвемо його так) житло! Тобто, що це означає: міська/обласна влада, виділяє місце на окраїні міста, або поблизу нього(де подешевше земля) для будування дешевих "термітників"(назвемо їх так, бо буде мала квадратура, щоб все здешевити, щоб було справді доступно... - двох-трьох кімнатні квартири з кімнатами по 10-12м2) Забудовник(КОЖЕН!) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ будувати МІНІМУМ ОДИН будинок на 300 квартир(наприклад) в рік! Йдемо далі... Це все має контролюватись ДЕРЖАВОЮ і має створитись черга з молодих сімей, де має ЖОРСТКО контролюватись: є дитина/діти в сім'ї, чи ні! - яке в них соц. становище(чи справді їм потрібне те житло) - все має мати ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ! - так само і з другого боку - жорсткий контроль: якщо не може сім'я сплачувати кредит через якісь тимчасові обставини, то має надати ВАГОМІ докази, чому так сталось, щоб отримати відтермінування, - в іншому випадку: на вихід!(теж має бути законодавчо врегульовано!) Тож, все це має надаватись в доступний кредит, який +/- має = аналогічній оренді такої квартири!...... - але, через 20р.(наприклад), вона переходить у власність сім'ї! Отак "дешево і сердито"! 100% кожній сім'ї буде КОМФОРТНІШШЕ у такій малогабаритній квартирі, але СВОЇЙ!- ніж скидатись по ЧУЖОМУ орендованому, чи жити в тещі(як покищо живу Я)
Долярчик написав:От як Я бачу СПРАВЖНІЙ проект "Доступне житло"!(тільки дочитайте до кінця, а не з половини мого тексту робіть висновки!) Так от... На законодавчому рівні прийняти закон, де чітко буде вказано, що КОЖЕН забудовник, який хоче будувати в тому чи іншому місті(неважливо, це Львів, чи Київ, чи інше місто) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ, крім своїх проєктів, будувати СОЦІАЛЬНЕ(назвемо його так) житло! Тобто, що це означає: міська/обласна влада, виділяє місце на окраїні міста, або поблизу нього(де подешевше земля) для будування дешевих "термітників"(назвемо їх так, бо буде мала квадратура, щоб все здешевити, щоб було справді доступно... - двох-трьох кімнатні квартири з кімнатами по 10-12м2) Забудовник(КОЖЕН!) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ будувати МІНІМУМ ОДИН будинок на 300 квартир(наприклад) в рік! Йдемо далі... Це все має контролюватись ДЕРЖАВОЮ і має створитись черга з молодих сімей, де має ЖОРСТКО контролюватись: є дитина/діти в сім'ї, чи ні! - яке в них соц. становище(чи справді їм потрібне те житло) - все має мати ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ! - так само і з другого боку - жорсткий контроль: якщо не може сім'я сплачувати кредит через якісь тимчасові обставини, то має надати ВАГОМІ докази, чому так сталось, щоб отримати відтермінування, - в іншому випадку: на вихід!(теж має бути законодавчо врегульовано!) Тож, все це має надаватись в доступний кредит, який +/- має = аналогічній оренді такої квартири!...... - але, через 20р.(наприклад), вона переходить у власність сім'ї! Отак "дешево і сердито"! 100% кожній сім'ї буде КОМФОРТНІШШЕ у такій малогабаритній квартирі, але СВОЇЙ!- ніж скидатись по ЧУЖОМУ орендованому, чи жити в тещі(як покищо живу Я)
Це побудова майбутніх гетто за рахунок забудовників, покупців "несоціального" житла, банків і платників податків. Почитайте про Прюіт Ігоу. Яскравий приклад до чого призведуть бездумні соціальні програми.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia