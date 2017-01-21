! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

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v_chalapchiy написав:Без Власного житла я витрачаю від 60 000 грн на рік (без урахування комунальних витрат) які міг би витратити на інші цілі, якщо не на освіту чи щось корисне, то хоча б на відпочинок або на безглузді покупки!
Не надто сильний аргумент. Ви ж розумієте, що власне житло теж з неба не впаде, навіть у вашій петиції ви пропонуєте його викупати, а не дарувати (хоч це добре). На будь-що треба заробити. І будь-що має свою ціну, яка однакова для всіх. Якщо хтось отримує пільгу, знижку а то й взагалі отримує щось безкоштовно - то робиться так чи інакше але й за мій рахунок: за рахунок моїх податків, чи за рахунок додаткових витрат, що я як покупець оплачую бізнесу, на який переклали обов"язок фінансувати ті пільги. Не буду відповідати на питання щодо житла (тим паче воно як я розумію не мені), але незалежно від того: свої потреби я фінансую самотужки, і ні в кого ні пільг, ні подачок не прошу. І не бачу причин, чому для когось іншого мають бути виключення
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Не думаю що є бомжі, які можуть писати на форумі. Хочеться Вам нагрубити...але я ж автор теми, тому дам відповідь без емоцій: Без Власного житла я витрачаю від 60 000 грн на рік (без урахування комунальних витрат) які міг би витратити на інші цілі, якщо не на освіту чи щось корисне, то хоча б на відпочинок або на безглузді покупки! Не говорячи вже про інвестування, судячи з манери питання Вам це далеке... Ой мабуть нагрубив - пробачте!
Задам своє питання у Вас є власне житло ? І чи буде воно у Ваших дітей? Чи будете в одній квартирі жити?- Не очікую саме від Вас відповідь, так як не вірю в його правдивість, це риторичне питання.
Тобто Ви не бомж і У Вас є де жити, проте в силу певних обставин Ви там жити не хочете. Більше того, у Вас є можливість винаймати ще одне житло. Проте Вам би хотілось ІНВЕСТУВАТИ І КАТАТИСЯ ПО СВІТУ, за рахунок будівельних компаній і/або банків, ЯКІ Вам повинні придбати у ВАШУ власність житло. БРАВО! Дядьку, Ви ОХРЕНІЛИ.
v_chalapchiy написав:зобов'язати забудовників частку в розмірі 5-10%
Т.е., вы предлагаете 5-10% молодым семьям давать что-то за счёт остальных 90-95% молодых семей? Или думаете, что оставшиеся 90-95%, покупающих квартиры, это не молодые семьи?
А вообще, насчёт обязать, действительно, почему именно застройщики и банки? Давайте лично вас лучше обяжем чему-нибудь
PS. Сам живу семьёй в арендуемом жилье, и хотел бы, чтоб деньги, которые идут на аренду, тратились, например, на детей. Но, почему, я, по вашему, должен со своего кармана оплачивать банкет каких-то хитровыдуманных избранных? Или считаете, что если обязать бизнес(застройщиков,банки) что-то благотворительное делать, это не поднимет цены для тех, кто не попал в число избранных?
Ооооооо! - моя тема!!! (дивно, що Я її не започаткував) Як Я розумію автора цієї гілки, мабуть, так, як ніхто інший! Можливо, автор не зовсім правильно висловлює свої думки, чи то не дуже виходить правильно на законодавчому рівні, але суті ПРОБЛЕМНОГО питання воно не міняє: МОЛОДИМ СІМ'ЯМ - ДУЖЕ ПОТРІБНЕ ДОСТУПНЕ ЖИТЛО!(але, щоб дійсно було доступне, а не тільки гучна назва!) Розумію, що є подібний проект в Україні(про який згадував модератор Фейслес), але то трішки не те!
От як Я бачу СПРАВЖНІЙ проект "Доступне житло"!(тільки дочитайте до кінця, а не з половини мого тексту робіть висновки!) Так от... На законодавчому рівні прийняти закон, де чітко буде вказано, що КОЖЕН забудовник, який хоче будувати в тому чи іншому місті(неважливо, це Львів, чи Київ, чи інше місто) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ, крім своїх проєктів, будувати СОЦІАЛЬНЕ(назвемо його так) житло! Тобто, що це означає: міська/обласна влада, виділяє місце на окраїні міста, або поблизу нього(де подешевше земля) для будування дешевих "термітників"(назвемо їх так, бо буде мала квадратура, щоб все здешевити, щоб було справді доступно... - двох-трьох кімнатні квартири з кімнатами по 10-12м2) Забудовник(КОЖЕН!) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ будувати МІНІМУМ ОДИН будинок на 300 квартир(наприклад) в рік! Йдемо далі... Це все має контролюватись ДЕРЖАВОЮ і має створитись черга з молодих сімей, де має ЖОРСТКО контролюватись: є дитина/діти в сім'ї, чи ні! - яке в них соц. становище(чи справді їм потрібне те житло) - все має мати ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ! - так само і з другого боку - жорсткий контроль: якщо не може сім'я сплачувати кредит через якісь тимчасові обставини, то має надати ВАГОМІ докази, чому так сталось, щоб отримати відтермінування, - в іншому випадку: на вихід!(теж має бути законодавчо врегульовано!) Тож, все це має надаватись в доступний кредит, який +/- має = аналогічній оренді такої квартири!...... - але, через 20р.(наприклад), вона переходить у власність сім'ї! Отак "дешево і сердито"! 100% кожній сім'ї буде КОМФОРТНІШШЕ у такій малогабаритній квартирі, але СВОЇЙ!- ніж скидатись по ЧУЖОМУ орендованому, чи жити в тещі(як покищо живу Я)
Долярчик написав:От як Я бачу СПРАВЖНІЙ проект "Доступне житло"!(тільки дочитайте до кінця, а не з половини мого тексту робіть висновки!) Так от... На законодавчому рівні прийняти закон, де чітко буде вказано, що КОЖЕН забудовник, який хоче будувати в тому чи іншому місті(неважливо, це Львів, чи Київ, чи інше місто) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ, крім своїх проєктів, будувати СОЦІАЛЬНЕ(назвемо його так) житло! Тобто, що це означає: міська/обласна влада, виділяє місце на окраїні міста, або поблизу нього(де подешевше земля) для будування дешевих "термітників"(назвемо їх так, бо буде мала квадратура, щоб все здешевити, щоб було справді доступно... - двох-трьох кімнатні квартири з кімнатами по 10-12м2) Забудовник(КОЖЕН!) ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ будувати МІНІМУМ ОДИН будинок на 300 квартир(наприклад) в рік! Йдемо далі... Це все має контролюватись ДЕРЖАВОЮ і має створитись черга з молодих сімей, де має ЖОРСТКО контролюватись: є дитина/діти в сім'ї, чи ні! - яке в них соц. становище(чи справді їм потрібне те житло) - все має мати ЖОРСТКИЙ КОНТРОЛЬ! - так само і з другого боку - жорсткий контроль: якщо не може сім'я сплачувати кредит через якісь тимчасові обставини, то має надати ВАГОМІ докази, чому так сталось, щоб отримати відтермінування, - в іншому випадку: на вихід!(теж має бути законодавчо врегульовано!) Тож, все це має надаватись в доступний кредит, який +/- має = аналогічній оренді такої квартири!...... - але, через 20р.(наприклад), вона переходить у власність сім'ї! Отак "дешево і сердито"! 100% кожній сім'ї буде КОМФОРТНІШШЕ у такій малогабаритній квартирі, але СВОЇЙ!- ніж скидатись по ЧУЖОМУ орендованому, чи жити в тещі(як покищо живу Я)
Це побудова майбутніх гетто за рахунок забудовників, покупців "несоціального" житла, банків і платників податків. Почитайте про Прюіт Ігоу. Яскравий приклад до чого призведуть бездумні соціальні програми.
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Первый написав:Проте Вам би хотілось ІНВЕСТУВАТИ І КАТАТИСЯ ПО СВІТУ, за рахунок будівельних компаній і/або банків, ЯКІ Вам повинні придбати у ВАШУ власність житло
При чому тут за рахунок будівельних компаній і/або банків? - якщо все зробити по розумному, то це піде всім на користь! Ну що за туполобість і наша ментальність "Моя хата скраю" Є частина видатків за яку платить забудовник, наприклад за землю, яка належить громадянам України, і коштує не дешево (я вже не говорю про хабарі), можна надавати її безкоштовно або на інших умовах, інший варіант це державні кредити забудовнику, зняття ПДВ на будматеріали за певною квотою чи інші інструменти, за все можна домовитись! Але якщо не говорити ні про що, то чиновники будуть турбуватися за інтереси свого бізнесу, точно так як і кожен би на їх місці, я не виключення, мене турбує житло я за це і говорю. Когось цікавлять авто, вони за це говорять... А рішення приймати це не моя частина відповідальності, я можу лише порекомендувати як я це бачу. Якщо мене запросять на обговорення тоді можна обговорювати деталі!
А Вам раджу почитати за Сінгапур і як там зробили оазис!!
v_chalapchiy написав:При чому тут за рахунок будівельних компаній і/або банків? - якщо все зробити по розумному, то це піде всім на користь!
Ніяк зобов'язання і примус не підуть на користь
v_chalapchiy написав:Є частина видатків за яку платить забудовник, наприклад за землю, яка належить громадянам України, і коштує не дешево (я вже не говорю про хабарі), можна надавати її безкоштовно або на інших умовах, інший варіант це державні кредити забудовнику, зняття ПДВ на будматеріали за певною квотою чи інші інструменти, за все можна домовитись!
Виділення землі під забудову для конкретних категорій і так давно практикується Про держкредити забудовнику - краще навіть не починати
v_chalapchiy написав:А Вам раджу почитати за Сінгапур і як там зробили оазис!
А ви точно читали? Оазис з неринкових механізмів, примусу приватних компаній фінансувати соціальні програми - не збудуєш.
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safonovstanislav написав:Т.е., вы предлагаете 5-10% молодым семьям давать что-то за счёт остальных 90-95% молодых семей? Или думаете, что оставшиеся 90-95%, покупающих квартиры, это не молодые семьи?
За часту не молоді сім'ї! Я цікавився в декількох забудовників, зачасту квартири розкупають так звані інвестори, люди які мають ресурси, я звичайно за них радий, я б і сам так зробив якби міг, і я розумію що вони ризикують і все таке ... В одного з забудовників було в продажі таких 60 квартир!!
safonovstanislav написав:А вообще, насчёт обязать, действительно, почему именно застройщики и банки? Давайте лично вас лучше обяжем чему-нибудь
Я не проти того щоб мене обязали наприклад платити тіж внески в ФОНД до моменту пока я прождиваю в цій квартирі, і це мабуть було б хорошим варіантом теж - "з світу по нитці - бідному рубашка"
safonovstanislav написав: Но, почему, я, по вашему, должен со своего кармана оплачивать банкет каких-то хитровыдуманных избранных? Или считаете, что если обязать бизнес(застройщиков,банки) что-то благотворительное делать, это не поднимет цены для тех, кто не попал в число избранных?
Якщо Ви важаєте що Ви зараз не оплачуєте з свого кармана "хитровыдуманных избранных" то Ви сліпий.
safonovstanislav написав:Сам живу семьёй в арендуемом жилье, и хотел бы, чтоб деньги, которые идут на аренду, тратились, например, на детей.